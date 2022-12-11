Украина будет продолжать освобождать территории - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что кампания по освобождению украинских территорий будет продолжатся, когда это будут позволять погодные условия.

"Я думаю, что уменьшение активности (контранступления ИФ-У) имеет место из-за погодных условий. Но ВСУ не планируют останавливаться, поэтому (…), когда почва станет более твердой (…) – я убежден, что мы продолжим кампанию по освобождению территорий", - сказал Резников во время брифинга в воскресенье вечером.