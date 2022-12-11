Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Отметил поддержку Турцией украинской инициативы "Зерно из Украины". Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - написал Зеленский в своем телеграм-канале в воскресенье. "Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", - отметил президент Украины. Как сообщалось, ранее в воскресенье Эрдоган говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

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