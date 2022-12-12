Бензин в США стоит дешевле, чем год назад - AAA

Цены на бензин в США, достигавшие рекордных уровней этим летом, под конец года опустились до уровня ниже, чем в декабре прошлого года, благодаря снижению спроса на топливо и падению цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

Средняя стоимость бензина Regular в понедельник составляет около $3,28 за галлон, по данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA). Год назад цена была $3,33 за галлон, а в середине июня она достигала пикового уровня в $5,03 за галлон.

"Мы ожидаем, что цены на бензин будут продолжать снижаться", - сказал представитель AAA Девин Гладден, отметив, что топливо может подешеветь до $3 за галлон. При этом многое будет зависеть от дальнейшей траектории нефтяных котировок, добавил он.

Фьючерсы на североамериканскую нефти марки WTI по итогам торгов в прошлую пятницу опустились до $71,2 за баррель, обновив минимум с декабря прошлого года.

Стоимость бензина очень сильно отличается в зависимости от штата, подчеркивает WSJ. Так, на западном побережье США галлон бензина стоит более $4, тогда как в южных штатах ценник уже опустился ниже $3.