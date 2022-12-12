В Британии на фоне возможных трудностей в энергетике зимой приостанавливают закрытие угольных электростанций

Операторы британских энергосетей предпринимают меры с целью отложить планировавшееся закрытие угольных электростанций, чтобы они смогли послужить резервным источником энергии в случае проблем в энергетике Британии этой зимой, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Оператор энергосистем Великобритании платит электростанциям на угле, которые собирались закрывать, 400 млн фунтов стерлингов, чтобы они продолжили работать этой зимой в качестве запасного варианта", - отмечает агентство.

National Grid - оператор единой энергосистемы Великобритании - распорядился подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с холодной погодой.

"Эта мера позволит обеспечить доверие общественности в области электроснабжения", - говорилось в заявлении National Grid.

Bloomberg напоминает, что на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ также продлило срок службы угольных электростанций.

Тем временем метеорологи ожидают, что морозная погода продлится в Северной Европе и в ФРГ всю неделю. Так, на значительной территории Британии действует предупреждение о "желтом" повышенном уровне погодной опасности, а погоду холоднее обычной сезонной прогнозируют для Лондона. В лондонских аэропортах "Гатвик" и "Станстед" в ночь на понедельник пришлось закрывать взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада.

В компании Maxar Technologies Inc., занимающейся в том числе спутниковыми данными, ожидают потепления в регионе с 21 декабря.

В минувшую субботу Bloomberg сообщало, что в Европе наступают зимние холода, которые с учетом нынешних трудностей в энергетике покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения.