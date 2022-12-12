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АПК 12.12.2022 14:29

Финляндия увеличит неприкосновенный запас зерна, опасаясь перебоев в его поставках

Финляндия приняла решение увеличить неприкосновенный запас зерна, тем самым увеличив расчетное время его потребления с 6 до 8,5 месяцев, решение принято в связи со сложной ситуацией в области безопасности, сообщил в понедельник Центр стратегического снабжения HVK.

"Дополнительные закупки овса, пшеницы и ячменя предназначены для подготовки к сбоям в изменившейся ситуации в области безопасности, которая может оставаться сложной в течение нескольких лет", - сообщил Центр.

По его данным, предполагается создать дополнительный запас, соответствующий примерно 2,5 месяцам потребления. В настоящее время на случай чрезвычайной ситуации в государственных запасах хранится количество зерна, рассчитанное на шесть месяцев.

Подчеркивается, что дополнительные закупки позволят создать запасы примерно на 8,5 месяцев.

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