Потребители в Азербайджане за 11 мес. потратили около 2,53 млрд манатов на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 528,3 млн манатов ($1 млрд 487,2 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным ведомства, по сравнению с показателем января-ноября 2021 года выручка от продажи бензина и дизтоплива потребителям выросла на 8,4%.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,6%.
Как сообщалось, в 2021 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 494,3 млн манатов ($1,47 млрд по текущему курсу – ИФ).
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.
Н.Аббасова
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