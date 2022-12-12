С 2023г начнутся поставки из Дагестана в Азербайджан мясных снеков и чипсов, лимонада

По итогам визита в Дагестан бизнес-миссии из Азербайджана заключены первые договоренности по экспорту товаров и услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр поддержки экспорта Дагестана, в частности, уже с 2023 года в Азербайджан начнутся поставки дагестанских ножей (ООО «ПП Кизляр»), мясных снеков и чипсов (производства ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат»), лимонадов и соков.

Кроме того, азербайджанские компании ознакомились с рядом производств в Дагестане: плитка (Керамогранит Дагестан), солнечные нагревательные устройства (ЗАО «Мушарака»), а также кабельная медная продукция («Димитров Кабель»).

В рамках миссии обсуждались вопросы развития туризма на фоне ожидающегося возобновления авиасообщения.

Р.Ахмедов