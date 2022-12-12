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Бизнес и законодательство 12.12.2022 14:30

С 2023г начнутся поставки из Дагестана в Азербайджан мясных снеков и чипсов, лимонада

По итогам визита в Дагестан бизнес-миссии из Азербайджана заключены первые договоренности по экспорту товаров и услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр поддержки экспорта Дагестана, в частности, уже с 2023 года в Азербайджан начнутся поставки дагестанских ножей (ООО «ПП Кизляр»), мясных снеков и чипсов (производства ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат»), лимонадов и соков.

Кроме того, азербайджанские компании ознакомились с рядом производств в Дагестане: плитка (Керамогранит Дагестан), солнечные нагревательные устройства (ЗАО «Мушарака»), а также кабельная медная продукция («Димитров Кабель»).

В рамках миссии обсуждались вопросы развития туризма на фоне ожидающегося возобновления авиасообщения.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДАГЕСТАН, БИЗНЕС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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