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Регион 12.12.2022 14:47

Второй участник массовых акций протеста казнен в Иране

Участник беспорядков в Иране Маджидреза Рахнавард признан судом виновным в убийстве двух сотрудников сил безопасности и в понедельник утром публично казнен через повешение в городе Мешхеде на северо-западе страны, сообщили иранские СМИ.

Они напоминают, что 8 декабря в Иране был приведен в исполнение первый смертный приговор в отношении участника беспорядков Мохсена Шекари, которого обвинили в вооружённом нападении на сотрудников сил безопасности и блокировании дорожного движения в Тегеране.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время волнений, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании в понедельник в качестве одного из центральных вопросов рассмотрит развитие событий в Иране.

Высокопоставленный чиновник ЕС, информируя на условии анонимности журналистов о повестке министерского совещания, подтвердил, что главы МИД стран ЕС могут принять очередной пакет санкций в отношении Тегерана.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТУЮЩИЙ, КАЗНЬ

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