Число колонок для зарядки электромобилей в Китае удвоилось за год

Китай на конец ноября насчитывал в общей сложности около 4,95 млн зарядных колонок для электромобилей, сообщила отраслевая организация.
Это более чем вдвое (на 107,5%) превышает показатель на ту же дату прошлого года, по данным Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA).
В январе-ноябре в стране появилось порядка 2,33 млн новых зарядных устройств.
За этот период продажи в КНР автомобилей на новых источниках энергии, включая электромобили, составили 6,07 млн штук.
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