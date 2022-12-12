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Транспорт и связь 12.12.2022 19:03

Число колонок для зарядки электромобилей в Китае удвоилось за год

Китай на конец ноября насчитывал в общей сложности около 4,95 млн зарядных колонок для электромобилей, сообщила отраслевая организация.

Это более чем вдвое (на 107,5%) превышает показатель на ту же дату прошлого года, по данным Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA).

В январе-ноябре в стране появилось порядка 2,33 млн новых зарядных устройств.

За этот период продажи в КНР автомобилей на новых источниках энергии, включая электромобили, составили 6,07 млн штук.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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