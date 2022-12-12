Иран вводит санкции против ряда физлиц и структур из ЕС и Великобритании

Тегеран объявил о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц из Евросоюза и Великобритании, передает агентство "Мехр" со ссылкой на представителя МИД Хасана Канаани.
"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении ряда структур и физлиц из Европейского союза и Великобритании", - приводит агентство слова Канаани.
Он добавил, что у Ирана есть ответ Западу на введение мер в отношении Тегерана в связи с недавними беспорядками в стране.
"Мы не признаем вмешательства во внутренние дела страны", - подчеркнул Канаани.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС намерен принять новые санкции в отношении Ирана. Со своей стороны, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед встречей глав МИД стран ЕС сообщила, что санкции ЕС затронут Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
"Этот санкционный пакет нацелен, в частности, на тех, кто несет ответственность за казни и насилие в отношении невинных людей", - сказала Бербок.
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