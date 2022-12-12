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Дальнее зарубежье 12.12.2022 14:58

Глава МИД Словакии на встрече с Зеленским обсудил отправку МиГ-29 в Украину

Братислава готова, но еще не отправила в Украину истребители МиГ-29, этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать. И сегодня (8 декабря – ИФ-У) у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью», - сказал Качер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Глава МИД отметил, что 7 декабря Словакия утвердила «пару тысяч ракет, которые используются для МИГ-29». Также он сообщил, что обсуждал вопрос отправки самолетов с президентом Украины во время встречи.

«Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что мне нужно держать в секрете, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине», - добавил Качер.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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