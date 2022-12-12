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Дальнее зарубежье 12.12.2022 15:00

В Словакии появится ремонтная база для поврежденной украинской военной техники – глава МИД

В Словакии в понедельник, 12 декабря, будет открыта ремонтная база для поврежденной украинской военной техники, которую потом будут обратно возвращать в Украину, сообщил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер.

«В понедельник (12 декабря – ИФ-У) мы откроем ремонтную базу, где будут ремонтировать поврежденную военную технику и возвращать ее в Украину. Без сомнений, в Украине будет мир, и мы будем с вами, пока это не произойдет, мы будем с вами до конца», - сказал Качер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Также он отметил, что в последний пакет военной помощи, утвержденный Словакией, вошли «боеприпасы, пара тысяч ракет для МИГ-29, теплая одежда для солдат, продукты питания».

«Я думаю, что это девятый, или десятый пакет, стоимостью 11, почти 11 миллионов евро, включающий боеприпасы, пару тысяч ракет для МИГ-29, теплую одежду для ваших солдат, продукты питания для ваших солдат и многое другое. И мы будем продолжать это делать», - подчеркнул Качер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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