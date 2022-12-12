Очередь из нефтяных танкеров у берегов Турции уменьшается

Нефтяные танкеры, застрявшие возле Босфора и Дарданелл из-за проблем со страховыми документами, возобновляют движение через эти проливы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собранные им данные по отслеживанию движения судов.

"Очередь из нефтяных танкеров, ожидающих прохода через эти важные турецкие проливы, уменьшается, это может указывать на то, что власти в Анкаре решили разногласия со страховыми компаниями, которые возникли после введения санкций против России", - информирует агентство в понедельник.

Представитель судоходной отрасли, знакомый с ситуацией, в воскресенье заявил агентству, что ранее застрявшим у берегов Турции танкерам разрешили пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

Также накануне представители турецких морских властей сообщили, что в понедельник через Босфор должны пройти четыре танкера.

По данным Bloomberg, с субботы через проливы прошли танкеры с более чем 15 млн баррелями нефти на борту. Отмечается, что неблагоприятная погода помешала движению танкеров в выходные, однако в местных портах заявили, что в понедельник утром погодные условия улучшились.

Ранее в понедельник сообщалось, что застрявшие у берегов Турции танкеры с нефтью из Казахстана продолжили путь к потребителям. "Сегодня утром сообщили, что все суда ушли. Вчера, по-моему, восемь судов ушло", - сказал журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.