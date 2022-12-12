SIF за 11 мес. выдал льготных кредитов почти на 120 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) в январе-ноябре 2022 года выдал льготных кредитов на общую сумму 119,6 млн манатов, что на 17,7% больше показателя 11 месяцев 2021 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за 11 месяцев профинансировано 2 343 проекта (рост на 51,2%).
За счет выданных кредитов будет создано 2594 новых рабочих места.
По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.
В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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