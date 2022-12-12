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Финансы 12.12.2022 15:25

SIF за 11 мес. выдал льготных кредитов почти на 120 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) в январе-ноябре 2022 года выдал льготных кредитов на общую сумму 119,6 млн манатов, что на 17,7% больше показателя 11 месяцев 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за 11 месяцев профинансировано 2 343 проекта (рост на 51,2%).

За счет выданных кредитов будет создано 2594 новых рабочих места.

По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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