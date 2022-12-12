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Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

ТЭК 12.12.2022 15:28

Нефтяные котировки перешли к снижению на опасениях подъема процентных ставок

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на позитивное начало недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $75,45 за баррель, что на $0,65 (0,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,46 за баррель, что на $0,56 (0,79%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок остаются опасения по поводу рецессии в мировой экономике и, как результат, падения спроса на топливо.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

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