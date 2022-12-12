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Дальнее зарубежье 12.12.2022 15:38

В Кабуле напали на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР

Террористы-смертники совершили нападение на отель в Кабуле, где останавливаются китайские дипломаты и инвесторы, сообщило информационное агентство Aamaj News.

На видеозаписи, которое распространило агентство, видно пламя и густой дым из окон гостиницы, известной как "китайский отель". Агентство сообщило, что сначала был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за атаку.

10 декабря посол Китая Ван Юй на встрече с заместителем министра иностранных дел талибов Шер Мухаммадом Аббасом Станакзаем просил усилить охрану посольства КНР в Кабуле.

"Посол Китая выразил удовлетворение общей безопасностью в Афганистане и попросил Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы) уделить больше внимания безопасности посольства этой страны в Кабуле", - сообщил об этой встрече пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи в твиттере.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОТЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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