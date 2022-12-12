Российские миротворцы не создали условий для мониторинга в Карабахе – замминистра экологии Азербайджана

Российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, не создал условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений природных ресурсов в регионе, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

«К сожалению, российские миротворцы не создали условий для проведения нами мониторинга на этих территориях. Нашим экологам необходимо подсчитать нанесенный там (в Карабахе - ИФ) ущерб (от незаконной эксплуатации месторождений – ИФ), создать условия для наблюдения за воздействием на окружающую среду», - сказал Керимов журналистам в Баку в понедельник.

Он отметил, что в настоящее время группа экоактивистов проводит в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации ресурсов в Карабахском экономическом регионе страны.

«Они высказывают свои возражения российским миротворцам. Основная цель – добиться прекращения незаконного использования наших месторождений», - отметил Керимов.

Как сообщалось ранее, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации.

Х.Насирзаде