Российские миротворцы не создали условий для мониторинга в Карабахе – замминистра экологии Азербайджана

Российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, не создал условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений природных ресурсов в регионе, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
«К сожалению, российские миротворцы не создали условий для проведения нами мониторинга на этих территориях. Нашим экологам необходимо подсчитать нанесенный там (в Карабахе - ИФ) ущерб (от незаконной эксплуатации месторождений – ИФ), создать условия для наблюдения за воздействием на окружающую среду», - сказал Керимов журналистам в Баку в понедельник.
Он отметил, что в настоящее время группа экоактивистов проводит в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации ресурсов в Карабахском экономическом регионе страны.
«Они высказывают свои возражения российским миротворцам. Основная цель – добиться прекращения незаконного использования наших месторождений», - отметил Керимов.
Как сообщалось ранее, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.
10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.
Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации.
Х.Насирзаде
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