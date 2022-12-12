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Бизнес и законодательство 12.12.2022 21:45

Amgen покупает Horizon Therapeutics за $27,8 млрд

Американская биотехнологическая компания Amgen Inc. достигла соглашения о покупке производителя лекарств Horizon Therapeutics PLC за $27,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Amgen, она заплатит по $116,5 за акцию Horizon, что на 47,9% больше рыночной цены в $78,76 на закрытие торгов 29 ноября - за день до появления первых сообщений о возможной сделке.

Таким образом, сделка станет крупнейшей в секторе здравоохранения в мире по итогам 2022 года, по данным издания The Wall Street Journal, сообщившего чуть ранее о том, что Amgen и Horizon близки к заключению соглашения.

Между тем, Amgen намерена профинансировать покупку за счет бридж-кредита на сумму $28,5 млрд, организаторами которого станут Citibank NA и Bank of America Corp., отмечается также в сообщении.

Компаниям необходимо будет получить одобрение сделки со стороны регуляторов, что, как ожидается, произойдет в первом полугодии 2023 года.

Horizon разрабатывает лекарственные препараты для лечения редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний, которые на текущий момент в основном продаются в США. Акции компании обращаются на бирже Nasdaq, однако ее штаб-квартира находится в Ирландии.

Выручка Horizon в прошлом году увеличилась на 47% и составила $3,23 млрд на фоне увеличения вдвое доходов от продаж препарата Tepezza для лечения эндокринной офтальмопатии, воспалительного заболевания мышц и мягких тканей глаза, связанного с патологией щитовидной железы. Horizon ставит целью добиться годовых продаж препарата в мире на уровне более $4 млрд, рассчитывая, что он будет одобрен для продажи в Европе и Японии.

Котировки акций Amgen снижаются на 2,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бумаги Horizon подскочили в цене на 14,7%.

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