Дефицит газа в ЕС в 2023г составит 27 млрд куб.м, его восполнение потребует 100 млрд евро

Страны Европейского союза в 2023 году могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд куб. м, дополнительные инвестиции для его ликвидации оцениваются в 100 млрд евро, сообщается в отчете Международного энергетического агентства "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году".

"Примерно половина инвестиций потребуется на повышение энергоэффективности, в первую очередь, на модернизацию зданий, а 40% - на возобновляемые источники энергии. Остальная часть предназначена для установок с тепловыми насосами, биометана и проектов по сокращению сжигания в факелах и выбросов метана", - сообщается в отчете.

Агентство отмечает, что меры, на которые будут направлены дополнительные инвестиции, почти сразу принесут экономию за счет сокращения расходов на природный газ. По оценке МЭА, выполнение всех мероприятий позволит сэкономить до 30 млрд евро на импорте природного газа в 2023 году, а в течение двух-трех лет экономия превысит объем первоначальных вложений.

В МЭА также напоминают, что с ноября 2021 года страны ЕС направили около 330 млрд евро в виде чрезвычайных субсидий для защиты потребителей от высоких цен на газ, однако во многих случаях это привело к ослаблению стимула к экономии энергии. Агентство не исключает, что в следующем году подобные меры поддержки продолжат иметь место, но они должны быть направлены на наиболее пострадавшие предприятия и домохозяйства.

Риски вокруг энергобаланса стран ЕС также связаны с трубопроводными поставками газа из России. Несмотря на их существенное снижение, в текущем году общий объем импорта газа из РФ составит около 60 млрд куб.м. При этом в 2023 году поставки по российским трубопроводам еще больше сократятся или вовсе прекратятся, пишет агентство.

При этом поставки сжиженного природного газа для восполнения российского экспорта будут ограничены. По оценке МЭА, ЕС готов увеличить объем импорта СПГ на 40 млрд куб.м, но реально на рынок в течение года дополнительно может поступить только около 20 млрд куб. м. Кроме того, странам Евросоюза предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны Китая, чей спрос на СПГ может значительно увеличиться на фоне ослабления коронавирусных ограничений.