Талибы ликвидировали трех террористов, напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР в Кабуле

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" сообщило о ликвидации трех террористов, напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР в Кабуле.

"Нападение на гостиницу в городе Кабул закончилось гибелью трех нападавших. Все постояльцы отеля были спасены, ни один иностранец не погиб. Только два иностранных гостя пострадали при падении с высокой крыши", - сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в понедельник в твиттере.

Факт нападения на гостиницу подтвердил также начальник пресс-центра управления полиции Кабула Халид Задран заявил.

"Около 14:30 (14:00) сегодня днем здание гостиницы в районе Шахринау города Кабула, где живут обычные люди, подверглось нападению (...). Силы безопасности достигли района, и в настоящее время рейдеры обезврежены", - написал Задран в твиттере.

Агентство Aamaj News сообщало, что сначала был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба. На видеозаписи, которое распространило агентство, видно пламя и густой дым из окон гостиницы, известной как "китайский отель".

10 декабря посол Китая Ван Юй на встрече с заместителем министра иностранных дел талибов Шер Мухаммадом Аббасом Станакзаем просил усилить охрану посольства КНР в Кабуле.

"Посол Китая выразил удовлетворение общей безопасностью в Афганистане и попросил Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство - ИФ) уделить больше внимания безопасности посольства этой страны в Кабуле", - сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи в твиттере.