Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 12.12.2022 18:30

Талибы ликвидировали трех террористов, напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР в Кабуле

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" сообщило о ликвидации трех террористов, напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР в Кабуле.

"Нападение на гостиницу в городе Кабул закончилось гибелью трех нападавших. Все постояльцы отеля были спасены, ни один иностранец не погиб. Только два иностранных гостя пострадали при падении с высокой крыши", - сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в понедельник в твиттере.

Факт нападения на гостиницу подтвердил также начальник пресс-центра управления полиции Кабула Халид Задран заявил.

"Около 14:30 (14:00) сегодня днем здание гостиницы в районе Шахринау города Кабула, где живут обычные люди, подверглось нападению (...). Силы безопасности достигли района, и в настоящее время рейдеры обезврежены", - написал Задран в твиттере.

Агентство Aamaj News сообщало, что сначала был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба. На видеозаписи, которое распространило агентство, видно пламя и густой дым из окон гостиницы, известной как "китайский отель".

10 декабря посол Китая Ван Юй на встрече с заместителем министра иностранных дел талибов Шер Мухаммадом Аббасом Станакзаем просил усилить охрану посольства КНР в Кабуле.

"Посол Китая выразил удовлетворение общей безопасностью в Афганистане и попросил Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство - ИФ) уделить больше внимания безопасности посольства этой страны в Кабуле", - сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az