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Внешняя политика 12.12.2022 18:29

Баку и Лиссабон обсудили энергобезопасность, экспорт энергоресурсов в Европу и возможности углубления двухстороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Бельгию провел встречу со своим португальским коллегой Жоао Гомешом Кравиньо.

"В ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние взаимоотношений между Азербайджаном и Португалией и отметили наличие потенциала для развития различных аспектов двусторонних отношений. Также были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским союзом", - сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов отметил наличие большого потенциала для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами в рамках двусторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с энергетической безопасностью.

"Были обсуждена работа, проводимая Азербайджаном в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных источников энергии, и перспективы в этих направлениях", - говорится в информации.

Байрамов также проинформировал Кравиньо о текущей постконфликтной ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном по построению мира в регионе, проводимых на освобожденных территориях восстановительных и строительных работах, проектах "зеленой энергии", а также обратил внимание другой стороны на продолжающиеся минные угрозы.

Кравиньо в свою очередь заявил, что Португалия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОРТУГАЛИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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