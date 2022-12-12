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Дальнее зарубежье 12.12.2022 20:30

Косово подаст заявку на вступление в ЕС 15 декабря

Косово официально передаст заявку на вступление в Евросоюз в четверг, 15 декабря, передают в понедельник европейские и местные СМИ со ссылкой на косовские власти.

Согласно информации телеканала RTK ("Радио и телевидение Косово"), у которого оказался в распоряжении текст заявки, в ней говорится, что "вступление в ЕС остается стратегической целью Косово", и что в Косово привержены проведению необходимых для этого реформ.

Со своей стороны, агентство ЭФЭ сообщает, что косовский вице-премьер Бесник Бислими в настоящее время находится в Брюсселе и занимается подготовкой этого процесса. Как именно будет подана заявка пока неизвестно, поскольку пять членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признают независимость Косово и соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Между тем, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины.

"Мы работаем над тем, чтобы просить государства-члены ЕС, которые не признали (независимость) Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса", - сказал Дачич, отметив, что "не существует условий для того, чтобы это стало предметом обсуждения".

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Тэги: ЕС, КОСОВО, ЗАЯВКА, ПЛАНЫ


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