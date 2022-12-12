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Регион 12.12.2022 19:15

ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России

Евросоюз предостерегает Тегеран от любых поставок вооружения России, в частности беспилотников и ракет малой дальности, говорится в опубликованных в понедельник выводах глав МИД ЕС по итогам заседания.

"ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию", - сказано в сообщении.

Кроме того, Брюссель выразил "серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе дронах, которые производятся с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе - компонентов из Европы". В ЕС отметили, что рассматривают возможность принять "соответствующие меры" в ответ на эти действия.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятия, которое производит беспилотники.

Тегеран и Москва ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.

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Тэги: ЕС, ИРАН, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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