ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России

Евросоюз предостерегает Тегеран от любых поставок вооружения России, в частности беспилотников и ракет малой дальности, говорится в опубликованных в понедельник выводах глав МИД ЕС по итогам заседания.
"ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию", - сказано в сообщении.
Кроме того, Брюссель выразил "серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе дронах, которые производятся с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе - компонентов из Европы". В ЕС отметили, что рассматривают возможность принять "соответствующие меры" в ответ на эти действия.
Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятия, которое производит беспилотники.
Тегеран и Москва ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.
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