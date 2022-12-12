Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в понедельник, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая.
Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.
"Решения по процентным ставкам ФРС и других центробанков, включая ЕЦБ, на этой неделе прольют свет на то, как монетарные регуляторы оценивают ситуацию в мировой экономике", - отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 МСК составляет $78,02 за баррель, что на $1,92 (2,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Январские фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $2,31 (3,25%), до $73,33 за баррель.
Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.
Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.
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