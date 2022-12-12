Фильмы "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Фабельманы" Стивена Спилберга стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" на премию американской премии "Золотой глобус", список номинантов был объявлен в понедельник.
В данной категории также представлены картины "Тар" Тодда Филда и "Элвис" База Лурмана.
Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Всё везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".
На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм "Всё везде и сразу", Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").
В номинации "Лучший драматический актер" представлены Остин Батлер ("Элвис"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Жить"), Джереми Поуп ("Проверка") и Брендан Фрейзер ("Кит").
За награду в аналогичной женской номинации поборются Кейт Бланшетт ("ТАР"), Ана де Армас ("Блондинка"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Оливия Колман ("Империя света") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").
На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Адам Драйвер ("Белый шум"), Диего Калва ("Вавилон"), Дэниэл Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Рэйф Файнс ("Меню") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").
Лучшей комедийной актрисой может стать Мишель Йео ("Всё везде и сразу"), Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню") и Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").
В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены - "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "RRR: Рядом ревёт революция" (Индия).
"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
80-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 10 января.
Баку и Лиссабон обсудили энергобезопасность, экспорт энергоресурсов в Европу и возможности углубления двухстороннего сотрудничества
Азербайджан в 2023г направит $1,8 млрд на восстановление Карабаха - Байрамов
Байрамов анонсировал проведение в ближайшие недели очередного раунда переговоров по мирному договору с Арменией
Литовская Green Genius вложит 8 млн евро в строительство СЭС в Румынии
Amgen покупает Horizon Therapeutics за $27,8 млрд
Эрдоган: Турция открыла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
В G7 заявляют, что стремятся удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, продолжает работать над ним - Боррель
ЕС ввел санкции против 24 физических и пяти юридических лиц из Ирана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Yelo Bank прошел тренинг для молодых юристов
“Nar” продолжает обновлять свои магазины
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают