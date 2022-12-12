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Культура 12.12.2022 21:00

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Фильмы "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Фабельманы" Стивена Спилберга стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" на премию американской премии "Золотой глобус", список номинантов был объявлен в понедельник.

В данной категории также представлены картины "Тар" Тодда Филда и "Элвис" База Лурмана.

Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Всё везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".

На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм "Всё везде и сразу", Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Остин Батлер ("Элвис"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Жить"), Джереми Поуп ("Проверка") и Брендан Фрейзер ("Кит").

За награду в аналогичной женской номинации поборются Кейт Бланшетт ("ТАР"), Ана де Армас ("Блондинка"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Оливия Колман ("Империя света") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Адам Драйвер ("Белый шум"), Диего Калва ("Вавилон"), Дэниэл Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Рэйф Файнс ("Меню") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").

Лучшей комедийной актрисой может стать Мишель Йео ("Всё везде и сразу"), Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню") и Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").

В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены - "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "RRR: Рядом ревёт революция" (Индия).

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

80-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 10 января.

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Тэги: США, КИНОПРЕМИЯ, НОМИНАНТЫ


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