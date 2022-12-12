Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг превысит 3% - ING

Аналитики нидерландской ING прогнозируют рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4,8%. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно обзору ING, рост ВВП страны в 2023 году составит 3%. На 2024-2025гг ING рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2,5% в год. Таким образом, согласно прогнозам ING в 2022-2025гг среднегодовой рост экономики Азербайджана составит 3,2%. А.Азизов

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