Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг превысит 3% - ING

Аналитики нидерландской ING прогнозируют рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4,8%.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно обзору ING, рост ВВП страны в 2023 году составит 3%.
На 2024-2025гг ING рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2,5% в год.
Таким образом, согласно прогнозам ING в 2022-2025гг среднегодовой рост экономики Азербайджана составит 3,2%.
А.Азизов
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