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Макроэкономика 12.12.2022 21:11

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг превысит 3% - ING

Аналитики нидерландской ING прогнозируют рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4,8%.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно обзору ING, рост ВВП страны в 2023 году составит 3%.

На 2024-2025гг ING рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2,5% в год.

Таким образом, согласно прогнозам ING в 2022-2025гг среднегодовой рост экономики Азербайджана составит 3,2%.

А.Азизов

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, АНАЛИТИКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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