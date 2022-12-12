Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 12.12.2022 22:00

ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, продолжает работать над ним - Боррель

Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"По этому вопросу мы предоставим больше деталей позже. Нам нужно продолжить работу", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Мы обсудили, но пока не согласовали санкционный пакет против Кремля", - добавил он.

При этом, Боррель выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

Боррель добавил, что в ЕС согласовали ту часть будущего санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях. По его словам, их в готовящемся "черном списке" будет около 200. Речь, в частности, пойдет о санкциях в отношении оборонного, юридического секторов, Думы, Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, так как главам МИД стран ЕС необходимо добиться согласия по ряду вопросов.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Боррель подтвердил расхождения в позициях сторон в деле возобновления СВПД Боррель обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Украине и борьбу с дезинформацией Брюссель сразу запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры - Боррель Венгрия не соглашается на эмбарго на российскую нефть по чисто экономическим причинам - Боррель Боррель считает, что ЕС мог бы использовать замороженные российские средства для финансирования восстановления Украины В ЕС во вторник согласуют новый пакет санкций против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az