ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, продолжает работать над ним - Боррель

Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"По этому вопросу мы предоставим больше деталей позже. Нам нужно продолжить работу", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Мы обсудили, но пока не согласовали санкционный пакет против Кремля", - добавил он.

При этом, Боррель выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

Боррель добавил, что в ЕС согласовали ту часть будущего санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях. По его словам, их в готовящемся "черном списке" будет около 200. Речь, в частности, пойдет о санкциях в отношении оборонного, юридического секторов, Думы, Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, так как главам МИД стран ЕС необходимо добиться согласия по ряду вопросов.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.