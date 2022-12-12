Столкновения произошли между военнослужащими на границе Китая и Индии, есть пострадавшие

Столкновения произошли вдоль так называемой линии фактического контроля между Индией и Китаем, несколько военнослужащих обеих стран получили ранения и травмы, передает Times of India со ссылкой на ВС Индии.
Об инциденте сообщается в понедельник, однако он произошел на минувшей неделе. По информации издания, по крайней мере шесть индийских военнослужащих получили ранения, их доставили в больницу в городе Гувахати.
Кроме того, по данным источников издания, с китайской стороны ранения получили более десяти военнослужащих.
Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.
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