В G7 заявляют, что стремятся удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины

Страны G7 активизируют усилия, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины, полностью поддерживают усилия по обеспечению финансовой стабильности и восстановлению этой страны, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
"На основании наших обязательств, принятых к настоящему времени, мы продолжим стимулировать международную поддержку, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины в краткосрочной перспективе. Мы попросим наших министров финансов созвать встречу в ближайшее время, чтобы обсудить совместный подход к скоординированной поддержке бюджета в 2023 году", - отмечается в документе, опубликованном после онлайн-консультаций лидеров стран G7.
"Мы подтверждаем, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в этих усилиях", - подчеркивается в заявлении.
В нем также говорится, что страны G7 "твердо поддерживают усилия по обеспечению немедленной финансовой стабильности Украины", а также по ее восстановлению и реконструкции "по направлению к устойчивому, процветающему и демократическому будущему в соответствии с ее европейским путем".
Кроме того, страны G7 обещают поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.
"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам... Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает наши ограничительные меры", - говорится в нем.
Участники "семерки" также напомнили о вступлении в силу ранее в декабре "потолка цен" на российскую нефть и призвали страны использовать этот механизм.
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