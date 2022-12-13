Япония и Нидерланды согласились присоединиться к ограничениям США на поставки в КНР оборудования для производства чипов

Япония и Нидерланды дали согласие США на то, чтобы применять как минимум некоторые аналогичные ограничения на экспорт в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с ситуацией, Япония в Нидерланды по сути согласились присоединиться к США в ужесточении контроля за экспортом в Китай передовой аппаратуры для создания чипов. Теоретически это может быть сильный удар по технологическим амбициям Пекина", - передает агентство.
По словам источников, Япония в Нидерланды, возможно, в предстоящие недели объявят, что также будут придерживаться хотя бы части мер, обнародованных США в октябре. Так, 7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.
Один из источников отмечал, что правительству Японии пришлось преодолеть сопротивление со стороны японских компаний, не желавших терять китайский рынок.
В свою очередь министр торговли Японии Ясутоси Нисимура заявлял журналистам, что Токио ведет переговоры с США и другими странами по этому вопросу, но отказался предоставлять информацию о нынешнем статусе консультаций.
Bloomberg поясняет, что ограничения со стороны США, Японии и Нидерландов практически полностью лишат Китай возможность закупать оборудование для производства самых современных чипов. Ранее Вашингтон ввел ограничения на соответствующие поставки американскими компаниями Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая.
Накануне КНР подала иск в ВТО на США в связи с режимом экспортного контроля в отношении поставок микросхем и связанной с ними продукции в Китай.
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