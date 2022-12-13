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Дальнее зарубежье 13.12.2022 14:02

Twitter проинформировал консультативный Совет доверия и безопасности о роспуске

Компания Twitter распустила Совет доверия и безопасности, задача которого состояла в пресечении распространения ненавистнических и наносящих вред сообщений, информирует во вторник Assosiated Press.

В состав совета, который работал с 2016 года, входили около сотни независимых активистов гражданского общества и правозащитников.

По сообщению АР, участники совета должны были встретиться с представителями компании в понедельник вечером, однако незадолго до встречи руководство Twitter сообщило по электронной почте ее участникам о роспуске совета.

В тексте сообщения от имени Twitter, которое находится в распоряжении АР, говорится, что "компания занимается переоценкой того, как лучше доносить специализированную оценку извне, и совет является не лучшей структурой для этого".

"Наша работа заключается в том, чтобы сделать Twitter безопасным и информативным, мы будем двигаться в этом направлении быстрее и с еще большим рвением, чем прежде, и продолжим приветствовать ваши идеи относительно того, как добиться этой цели", - в то же время отмечается в сообщении.

Совет доверия и безопасности давал экспертные оценки и консультировал руководство компании по проблемам борьбы с сообщениями, порождающим ненависть и пропагандирующими насилие, но у Совета не было прав на принятие решений.

АР напоминает, что вскоре после приобретения компании Twitter предприниматель Илон Маск сообщил о том, что он сформирует новый Совет модераторов контента, однако затем он изменил мнение.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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