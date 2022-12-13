Инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 11,3% - окончательные данные

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре увеличились на 11,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Темпы инфляции замедлились по сравнению с 11,6% в октябре, когда показатель достиг максимального значения за всю историю наблюдений.
В помесячном выражении инфляция упала до нуля после роста на 1,1% в октябре.
Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре повысились на 10% в годовом выражении и снизились на 0,5% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.
"Несмотря на небольшое замедление роста цен на энергоносители, уровень инфляции остается на высоком уровне, - отметил глава Destatis Георг Тиль. - Мы все чаще наблюдаем увеличение стоимости других товаров, включая продукты питания".
Энергоносители выросли в цене на 38,7% в годовом выражении после увеличения на 43% в октябре, в том числе электроэнергия подорожала на 53,2%, а цены на природный газ подскочили более чем в два раза (+112,2%).
Продукты питания подорожали на 21,1% (в октябре - на 20,3%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 34%, хлеб и крупы подорожали на 21,1%, овощи - на 20,1%.
Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% в годовом выражении.
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