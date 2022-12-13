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Дальнее зарубежье 13.12.2022 13:40

ИГИЛ взял ответственность за нападение на гостиницу для граждан КНР в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за атаку гостиницу для дипломатов и бизнесменов в Кабуле 12 декабря, сообщило во вторник информационное агентство Aamaj News.

"ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение на китайский гостевой дом в Кабуле, опубликовав фотографии нападавших. ИГИЛ заявил, что по меньшей мере, 30 человек были убиты и ранены в результате нападения", - говорится в сообщении.

Накануне начальник пресс-центра управления полиции Кабула Халид Задран сообщил, что гостиница в районе Шахринау подверглась нападению. Позднее представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил в твиттере о ликвидации трех террористов, напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР в Кабуле. "Нападение на гостиницу в городе Кабул закончилось гибелью трех нападавших. Все постояльцы отеля были спасены, ни один иностранец не погиб", - сообщил Муджахид.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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