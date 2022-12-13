Китай направил к Тайваню 18 бомбардировщиков H-6

Не менее 18 бомбардировщиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6 во вторник совершили полет над Тайваньским проливом, сообщает Blooomberg со ссылкой на тайваньских военных.
Всего тайваньская сторона зафиксировала во вторник утром полет 29 военных самолетов КНР. Также в этом районе заметили три корабля НОАК.
По данным Bloomberg, это самое большое количество бомбардировщиков, направленных военными КНР в сторону Тайваня с сентября 2020 года. Агентство уточняет, что китайские власти обычно отправляют в район Тайваньского пролива больше военных самолетов в ответ на события в регионе, которые в Пекине расценивают в качестве провокации. Так, в ноябре, когда на Тайвань прибыл министр торговли Британии Грег Хэндс, возле острова пролетели 46 самолетов ВВС КНР.
В минувшие выходные ключевая фигура правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Коити Хагиуда совершил визит на Тайвань. Он стал наиболее высокопоставленным представителем ЛДП, прибывшим на остров за 19 лет. Хагиуда провел переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Она заявляла о намерении Тайбэя углублять отношения с Японией и призвала поддержать стремление острова присоединиться к Всестороннему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
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