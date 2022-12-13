ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 10,75% годовых

Совет Центрального банка Армении во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 10,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.
На предшествующем уровне 10,5% годовых ставка находилась с 1 ноября 2022 года.
ЦБ Армении постепенно повышает ставку с декабря 2020 года, когда она была увеличена сразу на 1 процентный пункт, с 4,25% до 5,25%.
Инфляция в Армении в январе-октябре 2022 года составила 9,9%.
Агиль Гурбанов назначен замминистра обороны Азербайджана
Баку и Лиссабон обсудили энергобезопасность, экспорт энергоресурсов в Европу и возможности углубления двухстороннего сотрудничества
Азербайджан в 2023г направит $1,8 млрд на восстановление Карабаха - Байрамов
Нефть продолжает восстанавливаться
Турция в 2022г сократит потребление газа на 10-12%, ожидает министр энергетики
Антимонопольная служба Азербайджана применила финансовые санкции к 2 производителям масел
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 487$
Минобразования Азербайджана направит свыше 5 млн манатов на восстановление школ в Лачинском районе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 649,7 млн - университет Хопкинса
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Такую лотерею вы точно не видели!
Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают