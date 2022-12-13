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Регион 13.12.2022 12:41

ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 10,75% годовых

Совет Центрального банка Армении во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 10,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

На предшествующем уровне 10,5% годовых ставка находилась с 1 ноября 2022 года.

ЦБ Армении постепенно повышает ставку с декабря 2020 года, когда она была увеличена сразу на 1 процентный пункт, с 4,25% до 5,25%.

Инфляция в Армении в январе-октябре 2022 года составила 9,9%.

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