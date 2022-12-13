Азербайджан и РФ подготовят «дорожную карту» в сфере туризма

Российская делегация во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем посетила Азербайджан с рабочей поездкой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономразвития, в ходе встречи с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым стороны обсудили проект проведения серии ознакомительных семинаров по вопросам ведения бизнеса в России и Азербайджане, обмен лучшими инвестиционными практиками двух государств, расширение пропускной способности автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр-Самур» на границе России и Азербайджана.

Кроме этого, стороны «сверили часы» по вопросу реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Обсудили подготовку проекта «дорожной карты» по реализации мероприятий в сфере торгово-экономического сотрудничества, финансов, транспорта, промышленности, энергетики, здравоохранения и защиты населения, экологической безопасности, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия деловых кругов двух стран. Участники встречи отметили увеличение туристического потока между странами и договорились о том, что в ближайшее время приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма», - подчеркивается в информации.

«В первом полугодии 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Азербайджан увеличилось примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в Россию увеличился на 36%. Важно и дальше наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства между нашими странами», - сказал Вольвач, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе рабочей поездки представители российской делегации посетили территорию СЭЗ «Алят», где обсудили с ряд вопросов, в том числе - использование компетенций особых экономических зон при формировании транспортно-логистической инфраструктуры стран Каспия.

Р.Ахмедов