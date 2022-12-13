Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

Дальнее зарубежье 13.12.2022 14:48

Индия обвинила Китай в нарушении статус-кво на линии фактического контроля между странами

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник выступил с обвинениями в адрес Китая, который, по его словам, попытался изменить статус-кво на линии фактического контроля в регионе Аруначал-Прадеш, сообщает Times of India.

"9 декабря Народно-освободительная армия Китая предпринял попытку изменить статус-кво, однако индийские военные решительным образом пресекли ее", - приводит The Times of India слова Сингха.

Китайские власти со своей стороны заявили, что ситуация в регионе остается стабильной.

"Насколько мы понимаем, ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна. Обе стороны поддерживают диалог по ситуации на границе через дипломатические и военные каналы", - сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

О столкновениях вдоль линии фактического контроля сообщалось накануне, несколько военнослужащих обеих стран получили ранения и травмы.

Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az