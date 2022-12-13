Индия обвинила Китай в нарушении статус-кво на линии фактического контроля между странами

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник выступил с обвинениями в адрес Китая, который, по его словам, попытался изменить статус-кво на линии фактического контроля в регионе Аруначал-Прадеш, сообщает Times of India.
"9 декабря Народно-освободительная армия Китая предпринял попытку изменить статус-кво, однако индийские военные решительным образом пресекли ее", - приводит The Times of India слова Сингха.
Китайские власти со своей стороны заявили, что ситуация в регионе остается стабильной.
"Насколько мы понимаем, ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна. Обе стороны поддерживают диалог по ситуации на границе через дипломатические и военные каналы", - сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
О столкновениях вдоль линии фактического контроля сообщалось накануне, несколько военнослужащих обеих стран получили ранения и травмы.
Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.
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