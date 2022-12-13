Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $54 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, продал банкам $53,7 млн.
На аукционе 8 декабря ЦБА продал банкам инвалюты на $61,3 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $53,7 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-ноябре 2022 года ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 589,4 млн (спад на 19,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
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