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СНГ 13.12.2022 14:21

Песков: озвученные Зеленским «три шага к миру» - это три шага к продолжению боевых действий

В Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским так называемые "три шага к миру".

"Это три шага к продолжению боевых действий", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают последнее предложение Зеленского.

Как ранее сообщалось, Зеленский озвучил так называемые "три шага к миру", в числе которых предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой и энергетической стабильности и выполнение ранее предложенной "формулы мира".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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