Песков: озвученные Зеленским «три шага к миру» - это три шага к продолжению боевых действий

В Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским так называемые "три шага к миру".

"Это три шага к продолжению боевых действий", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают последнее предложение Зеленского.

Как ранее сообщалось, Зеленский озвучил так называемые "три шага к миру", в числе которых предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой и энергетической стабильности и выполнение ранее предложенной "формулы мира".