Антимонопольная служба Азербайджана применила финансовые санкции к 2 производителям масел

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана применила финансовые санкции в отношении двух производителей масел.

Согласно сообщению Службы, в связи с тем, что компании "Sun Food" и "Baki Qida ve Yag Fabriki" в ходе исследования рынка растительных и твердых масел не предоставили необходимую документацию и информацию, в отношении этих компаний применены финансовые санкции в размере 11 тыс. манатов (5,5 тыс. манатов в отношении каждой из них).

Б.Рустамбеков