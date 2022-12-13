Агиль Гурбанов назначен замминистра обороны Азербайджана

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 декабря 2022 года Гурбанов Агиль Салим оглу назначен на должность заместителя министра обороны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. При этом ведомство не указывает, какое направление будет курировать Гурбанов. В настоящее время согласно структуре Минобороны, предусмотрено 5 заместителей министра. Из них вакантной оставалась должность заместитель министра - начальник главного управления по личному составу. Р.Ахмедов

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