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Оборона 13.12.2022 14:42

Агиль Гурбанов назначен замминистра обороны Азербайджана

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 декабря 2022 года Гурбанов Агиль Салим оглу назначен на должность заместителя министра обороны.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

При этом ведомство не указывает, какое направление будет курировать Гурбанов.

В настоящее время согласно структуре Минобороны, предусмотрено 5 заместителей министра. Из них вакантной оставалась должность заместитель министра - начальник главного управления по личному составу.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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