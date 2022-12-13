Мирзоян летит в США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправляется в США, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 14 декабря министр иностранных дел Армении будет находиться в Нью-Йорке для участия в министерской встрече "Новая ориентация реформированной многосторонности", проводимой в рамках председательства Индии в Совете Безопасности ООН", - отметили в пресс-службе МИД.

В ведомстве сообщили, что в рамках визита состоятся двусторонние встречи Мирзояна с коллегами.