Россия и Иран проведут переговоры по сотрудничеству в космосе на выставке Iran Air Show 2022

Делегация "Роскосмоса" планирует провести ряд встреч с иранскими коллегами и представителями других дружественных стран в рамках Международной авиационно-космической выставки Iran Air Show 2022, заявили во вторник в госкорпорации.

"Российская делегация планирует провести ряд встреч с иранскими коллегами и представителями других дружественных стран", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что глава "Роскосмоса" Юрий Борисов принял участие в церемонии открытия выставки Iran Air Show 2022, стартовавшей сегодня на острове Киш.

По словам главы "Роскосмоса", у России и Ирана накоплен положительный опыт в ходе работы над проектом создания иранского спутника "Хайям", запущенного с Байконура в августе.

"Надеемся, что успешный опыт совместной реализации проекта "Хайям" станет началом еще более крупномасштабного сотрудничества между Россией и Ираном в космической сфере. У нашей страны есть богатый опыт в этой области, мы являемся пионерами космических исследований, и мы готовы поделиться своими достижениями с иранским народом", - сказал Борисов.

По данным "Роскосмоса", на авиационной выставке в Иране будут представлена продукция предприятий, входящих в госкорпорацию.

Центр Хруничева представит макеты легкой двухступенчатой ракеты-носителя "Ангара-1.2" и перспективной ракеты среднего класса "Ангара-А3". ИСС Решетнёва продемонстрирует макеты навигационного спутника "Глонасс-К", спутника-ретранслятора "Луч-5А", спутника связи "Гонец-М" и телекоммуникационного спутника тяжёлого класса "Экспресс-АМ5".

Компания "Главкосмос" (оператор внешнеэкономической деятельности "Роскосмоса") представит в интерактивной форме российские ракеты-носители, спутники, космодромы, а также Международную космическую станцию.

Международная авиационная выставка Iran Air Show 2022 пройдет с 13 по 16 декабря на иранском острове Киш.