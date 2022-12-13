В Великобритании наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за забастовки железнодорожников Англии

Работники железных дорог Англии во вторник начали забастовку, что вызвало массовые перебои в железнодорожном сообщении, сообщает Associated Press (AP).

"Железнодорожники Англии во вторник не вышли на работу, что стало причиной нарушений в движении поездов по всей Великобритании", - передает агентство.

На этой неделе ожидаются две забастовки по 48 часов - во вторник и среду, а также в пятницу и субботу. Работники требуют повышения заработных плат на фоне инфляции.

Профсоюз работников железнодорожного, морского транспорта и грузоперевозок принял решение о проведении забастовок после отклонения нового предложения о заработной плате и рабочих условиях, предложенных железнодорожной компанией Network Rail.

Ожидается, что позже в этом месяце к забастовке присоединятся медсестры, водители автомобилей скорой помощи и пограничники, ввиду чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.

Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией, напоминает АР.