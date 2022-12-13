В Великобритании наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за забастовки железнодорожников Англии

Работники железных дорог Англии во вторник начали забастовку, что вызвало массовые перебои в железнодорожном сообщении, сообщает Associated Press (AP).
"Железнодорожники Англии во вторник не вышли на работу, что стало причиной нарушений в движении поездов по всей Великобритании", - передает агентство.
На этой неделе ожидаются две забастовки по 48 часов - во вторник и среду, а также в пятницу и субботу. Работники требуют повышения заработных плат на фоне инфляции.
Профсоюз работников железнодорожного, морского транспорта и грузоперевозок принял решение о проведении забастовок после отклонения нового предложения о заработной плате и рабочих условиях, предложенных железнодорожной компанией Network Rail.
Ожидается, что позже в этом месяце к забастовке присоединятся медсестры, водители автомобилей скорой помощи и пограничники, ввиду чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.
Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией, напоминает АР.
Лачинская дорога перекрыта российскими миротворцами - Гаджиев
Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества
Минобороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе о планах военного сотрудничества на 2023г
Индия может привлечь порядка $10 млрд в проекты в секторе возобновляемой энергетики в 2023г.
Цены на нефть растут более чем на 2% на прогнозе похолодания в США
Orlen, Aker BP, Equinor и Wintershal DEA займутся освоением месторождений УВС на норвежском шельфе, начало добычи намечено на 2027г
В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19
В Азербайджане около 480 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
Apple инвестировала в Японию свыше $100 млрд за последние 5 лет
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Такую лотерею вы точно не видели!
Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают