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Дальнее зарубежье 13.12.2022 17:27

У стран ЕС есть консенсус относительно предоставления Боснии статуса кандидата на присоединение к союзу

В ЕС достигли консенсуса по вопросу о предоставлении Боснии и Герцеговине (БиГ) статуса страны-кандидата на вступление в союз.

"Сегодня у нас есть консенсус относительно предоставления БиГ статуса страны-кандидата на членство. Решение будет необходимо принять в четверг на встрече лидеров ЕС", - приводит телеканал РТРС слова государственного секретаря Франции по европейским вопросам Лоранс Бун.

По ее словам, "это еще одно доказательство того, что реформа, предложенная Францией, работает".

РТРС напоминает, что в 2019 году Париж предложил новую методологию ведения переговоров со странами, претендующими на членство в ЕС.

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