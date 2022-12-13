Банк Англии ожидает значительного роста платежей по ипотеке 4 млн домохозяйств в 2023г

Банк Англии заявил, что 4 млн британских домохозяйств почувствуют значительное увеличение размера ипотечных выплат в следующем году.
Средний платеж заемщиков, которые планируют рефинансировать ипотечный кредит, достигнет в 2023 году 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,23 тыс.) в месяц, что на 250 фунтов выше текущего значения, согласно оценкам британского регулятора.
Увеличение выплат приведет к тому, что число домохозяйств, испытывающих серьезные проблемы с погашением ипотеки, вырастет на 220 тыс. и достигнет 670 тыс.
При этом в следующие три года месячные платежи вырастут у 70% ипотечных заемщиков, говорится в декабрьском отчете по финансовой стабильности Банка Англии.
"Падение реальных доходов населения, рост ипотечных платежей и повышение уровня безработицы окажут значительное давление на финансовое положение домохозяйств и их способность обслуживать долги", - заявил глава британского ЦБ Эндрю Бейли.
Между тем, как отмечается в докладе, в складывающейся ситуации особенно уязвимыми окажутся инвесторы, которые купили недвижимость для сдачи в аренду. Около 85% ипотечных кредитов приходятся именно на таких владельцев.
Регулятор предупреждает, что арендодатели жилых помещений либо поднимут стоимость найма, либо выставят на продажу свой актив, что может привести к снижению цен на недвижимость, которые и без того падают последние три месяца.
"Если арендодатели начнут компенсировать прогнозируемый подъем ипотечных выплат, то им придется поднять арендную плату примерно на 20%", - подсчитали эксперты Банка Англии.
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