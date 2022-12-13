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Это интересно 13.12.2022 16:35

Apple инвестировала в Японию свыше $100 млрд за последние 5 лет

Американская Apple Inc. инвестировала свыше $100 млрд в сеть из почти 1 тыс. своих поставщиков в Японии за последние пять лет.

Как сообщила компания, с 2019 года она увеличила расходы более чем на 30%, причем ее поставщиками являются как крупные международные корпорации, так и небольшие семейные предприятия, пишет MT Newswires.

Sony является одним из крупнейших японских поставщиков Apple, выпуская датчики для камер iPhone с 2011 года.

Apple заявила, что к 2030 году 29 японских поставщиков взяли на себя обязательства полностью перейти на возобновляемые источники энергии для производства комплектующих для устройств компании. При этом Sony, Seiko Advance и Sumitomo Electric Industries уже реализуют проекты в сфере ветряной и солнечной энергетики.

Котировки акций Apple растут на 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 18,6% (до $2,26 трлн), в то время как фондовый индекс опустился на 16,3%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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