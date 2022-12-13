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Социум 13.12.2022 16:40

В Азербайджане около 480 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета

В Азербайджане еще 478 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.

«По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 478 военнослужащих жильем в Баку и Нахчыване за счет средств госбюджета. Из них 20 – семьи военнослужащих-шехидов", - отмечается в информации.

«До сих пор комиссией принято решение о выдаче жилья 2686 военнослужащим, включая семьям 26 военных-шехидов», - подчеркивает Минфин.

По данным Минфина, на заседании со стороны Минобороны был представлен список из 942 военных, которые приняты на квартирую очередь. Таким образом, их число достигло 2302.

Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, ЖИЛЬЕ


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