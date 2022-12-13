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Здравоохранение 13.12.2022 16:43

В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 943, сообщает о вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 9 случаев.

За 24 часа зафиксировано два летальных исхода от новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 989 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 584 человека (+60 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 370 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 779 тестов на коронавирус против 682 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 398 тыс. 46 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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