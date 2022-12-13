В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 943, сообщает о вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 9 случаев.

За 24 часа зафиксировано два летальных исхода от новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 989 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 584 человека (+60 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 370 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 779 тестов на коронавирус против 682 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 398 тыс. 46 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова