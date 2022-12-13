В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 943, сообщает о вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 9 случаев.
За 24 часа зафиксировано два летальных исхода от новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 989 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 584 человека (+60 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 370 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 779 тестов на коронавирус против 682 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 398 тыс. 46 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
Лачинская дорога перекрыта российскими миротворцами - Гаджиев
Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества
Минобороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе о планах военного сотрудничества на 2023г
Индия может привлечь порядка $10 млрд в проекты в секторе возобновляемой энергетики в 2023г.
Цены на нефть растут более чем на 2% на прогнозе похолодания в США
Orlen, Aker BP, Equinor и Wintershal DEA займутся освоением месторождений УВС на норвежском шельфе, начало добычи намечено на 2027г
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
В Великобритании наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за забастовки железнодорожников Англии
Украина получит от стран-партнеров около $1 млрд помощи для прохождения зимнего периода – Шмыгаль
У стран ЕС есть консенсус относительно предоставления Боснии статуса кандидата на присоединение к союзу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Такую лотерею вы точно не видели!
Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают