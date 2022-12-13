Незаконная эксплуатация месторождений Гызылбулаг и Демирли должна быть прекращена - Гаджиев

Незаконная эксплуатация золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, находящихся в зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента, должна быть прекращена.

Об этом заявил во вторник помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса.

«Армения за годы оккупации азербайджанских территорий незаконно использовала наши ресурсы и наносила урон окружающей среде. Сейчас мы наблюдаем аналогичную деятельность на территориях, которую контролируют российские миротворцы», - сказал Гаджиев.

По его словам, по полученной азербайджанской стороной информации наблюдалась активизация незаконной эксплуатации, в частности, на Гызылбулагском золоторудном месторождении, а также усугубление экологических последствий этого. «Этот вопрос был изучен соответствующими структурами Азербайджана и Минобороны по этому вопросу обратилось к миротворцам. В результате переговоров сторонами было согласовано, что с 10 декабря начнется мониторинг. Незаконная деятельность (по эксплуатации месторождений – ИФ) должна быть прекращена, необходимо оценить ущерб, нанесенный окружающей среде», - отметил Гаджиев.

Помощник президента также проинформировал представителей дипломатических миссий о текущей ситуации на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Ханкенди в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе.

В настоящее время автодорога перекрыта российскими миротворцами.

С начала декабря начались переговоры между властями Азербайджана и командующим РМК Андреем Волковым о проведении азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений и нанесенного вреда. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации. "Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян", - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

Он добавил, что "вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условий для нормальной деятельности" азербайджанских специалистов.

Данный инцидент стал причиной для того, чтобы МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Как сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Баку в ноте призвал российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе. Азербайджанская сторона также заявила о недопустимости воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что согласно полученной Азербайджаном информации, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов и ухудшение экологической обстановки, в частности на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

Х.Насирзаде